Dani Romulijane od 20. do 25. avgusta

GAMZIGRAD – Na prostoru antičkog nalazišta „Felix Romuliana“ u Gamzigradu, pod Dionisovim plaštom, od 20. do 25.avgusta, biće održana manifestacija „Dani Romulijane“, saopštili su iz Narodnog muzeja Zaječar. Biće organizovane promocije knjiga, debate, projekcije filmova, pozorišne predstave i predavanja vezana za rimsko doba i život carske palate. U okviru manifestacije, između ostalog, biće održana edukativno-kreativna radionica za izradu keramike „Keramika Feliks Romulijane“, koju će voditi Zoran Cvetković, umetnik – keramičar sa višegodišnjim iskustvom i lutkarska radionica za decu uzrasta od 7 do 14 godina. Svih pet dana trajanja manifestacije, od 9 do 14 sati će se održavati i edukativno kreativne radionice za decu od 7 do 14 godina.

Roditelji mogu da prijave decu za učešće u keramičkim i lutkarskim radionicama do 19. avgusta, a sve dodatne informacije mogu dobiti na sajtu i Facebook stranici Narodnog muzeja Zaječar.