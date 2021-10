Dečija nedelja u zaječarskoj biblioteci

ZAJEČAR – Biblioteka „Svetozar Marković“ u Zaječaru, pridružila se obeležavanju Dečije nedelje i tim povodom je cena upisa u Biblioteku do 9. oktobra smanjena za sve školarce, osnovce i srednjoškolce do 17 godina, i iznosi 300 dinara. Osim sniženog upisa, Biblioteka je organizovala još niz aktivnosti, a jedna od njih je i druženje i saradnja sa novoosnovanima udruženjem „TRK“.

Takođe, u okviru obeležavanja Dečije nedelje, u saradnji sa Crvenim krstom, svakog dana do 9. oktobra, organizuje se i akcija „Drug drugu”. Humanitarna pomoć može se doneti u zaječarsku biblioteku svakog dana do 9. oktobra, u periodu od 8 do 19 sati, a u to vreme, u dvorištu ove ustanove možete razgledati i izložbu likovnih i literarnih radova dece iz Predškolske ustanove „Đulići“ pod sloganom ”U svetu postoji jedno carstvo”.