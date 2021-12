Deseta pobeda košarkaša, nove medalje za karatiste

BOR – Košarkaši Bora zabeležili su i desetu pobedu ove sezone. Oni su u 11. kolu Prve regionalne lige grupa istok A na gostovanju u Nišu pobedili OKK Junior 97:77, u poluvremenu 55:36. Sa 20 osvojenih bodova i deset pobeda iz deset utakmica, Bor je ubedljivo prvi na tabeli. Do kraja prvog dela takmičenja ostala su još tri kola, koja će se, nakon pauze od mesec dana, igrati krajem januara i tokom februara. Bor će se u dve utakmice sastati sa ekipama Morave iz Vladičinog Hana koja je druga na tabeli i trećeplasiranom ekipom Knjaževca. Ove dve utakmice su za borske košarkaše mnogo značajnije od meča sa Juniorom, jer će se bodovi prenositi u sledeću fazu takmičenja.

Prve četiri ekipe iz grupe istok A sastaće se u plej of fazi takmičenja sa četiri najbolje ekipe iz grupe istok B. Bodovi iz međusobnih duela iz grupne faze se prenose u plej of. Bor je već obezbedio učešće, kao i Morava iz Vladičinog Hana i Knjaževac. Upravo zbog toga će Boranima rezultatai u preostale dve utakmice biti veoma značajne. U grupi istok B posle 11. kola niški Marinos je bez poraza, na drugom mestu su Panteri iz Vranja sa 20 bodova, sledi leskovačka Aktavis Akademi i Jablanica iz Medveđe sa po 17 bodova i to su najverovatniji učesnici plej ofa, a prvoplasirana ekipa plasiraće se u viši rang takmičenja u kome su se Borani takmičili prošle sezone.

Košarkašice Rudara 1903 igraće poslednju utakmicu jesenjeg dela prvenstva sa Gimnazijalcem, pred domaćom publikom 21. decembra. Gosti iz Pirota su u sredini tabele, dok borska ekipa na dnu tabele i deli 10. 11. i 12. mesto sa Srbobranom i Starom Pazovom. Prolećni deo prvenstva Druge lige Srbije za košarkašice počinje sredinom januara.

Takmičari karate kluba Bor osvojili su tri zlatne i tri srebrne medalje na turniru Karate federacije Srbije u Kraljevu, na kome je učestvovalo 200 takmičara iz 25 klubova. Zlatne medalje osvojili su Filip Belić koji je najbolji bio u dve kategorije i Mila Todorović, koja je i u drugoj kategoriji osvojila srebrnu medalju. Na drugo mesto na turniru plasirali su se Nemanja Petrović i Dunja Lepić.