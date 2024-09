Do sredine septembra samo opomene za neplaćanje parkinga

Naplata parkinga u Boru zvanično je počela 2. septembra. Table na osam parkirališta u centru grada koji se naplaćuju istaknute su ranije, a kazne se neće naplaćivati do sredine septembra.

BOR – Od početka primene gradske odluke o naplati parkiranja na osam parkirališta u centru grada, stiglo je više od 1500 SMS poruka za satna i dnevna parkiranja, kažu u Parking servisu u Boru. Bilo je i prijava za mesečne karte, a ubuduće će biti moguće da oni koji to žele kupuju karte za nekoliko meseci, kako ne bi morali svakog meseca da podnose zahtev.

„I pre 2. septembra, do kada je bio period uhodavanja, naknade za parking su plaćane, jer su table bile istaknute i to su uglavnom bile satne karte vozila iz drugih gradova. Kaznena politika ide kasnije i dogovor je da prvih petnaest dana omogućimo i nama kao radnicima i ljudima da se naviknu i upoznaju sa novonastalom situacijom da se parkinzi naplaćuju. Građani prilikom plaćanja preko SMS-a dobijaju poruku da su platili parking. Unosi se čitava tablica bez razmaka u poruku koja se šalje. Imamo desetak zahteva za povlašćene karte koji su u izradi. Ako su parkinzi u blizini stana ili kuće građana, oni dolaze do nas, podnose zahtev i dobijaju mogućnost da ne plate parkiranje, ali samo na jednom parkingu, dok na drugima moraju da plate kao i svi ostali“, kaže Maja Bakoč Smajić, referent Parking službe JKP za stambene usluge Bor

Ova karta ne podrazumeva rezervaciju parking mesta, već samo daje mogućnost za parkiranje bez naknade na određenom parkingu koji se naplaćuje. U parking servisu podsećaju da je u zonama koje se naplaćuju parkiranje zabranjeno za kamione.