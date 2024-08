Doček za kadetske rukometašice Bora

Kadetske rukometašice Bora, koje su na Svetskom prvenstvu u Kini igrale u sastavu reprezentacije Srbije do 18 godina i osvojile šesto mesto, juče su doputovale u Bor. Za njih je borski rukometni klub ispred Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ priredio svečani doček.

BOR – Kadetske rukometašice Bora koje su na Svetskom prvenstvu u Kini igrale u sastavu reprezentacije Srbije do 18 godine i osvojile šesto mesto, juče su doputovale u Bor. Za njih je borski rukometni klub ispred Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ priredio svečani doček, na kome su bili roditelji mladih rukometašica, kao i ceo tim u kome igraju.

Srbija je u grupnoj fazi poražena od Hrvatske, zatim je savladala Crnu Goru i izborila učešće u četvrtfinalu, gde su poražene od Mađarske u utakmici u kojoj su, uz malo sreće, mogle da stignu i do polufinala. U borbi za plasman od 5 do 8 mesta u prvoj utakmici su pobedile Japan, a u drugoj su poražene od Nemačke i zauzele šesto mesto.

„Ponosna sam na celu ekipu. Stići do šestog mesta na svetu nije mala stvar. Pokazale smo da smo ostale na istom mestu kao pre godinu dana na Evropskom prvenstvu. Možda smo mogle i do boljeg rezultata, ali je šesto mesto izuzetan uspeh i iskustvo za sve nas“, rekla je Sara Radović, kadetska reprezentativka Srbije.

„Prezadovoljna sam rezultatom i igrom koju smo pružile. Naravno, uvek može i bolje, ali to ćemo dokazati već sledeće godine, na Evropskom prvenstvu gde ćemo probati da se borimo za medalju. Tim je perfektan, slažemo se i družimo i tu nema problema“, kaže Tara Marinović, kadetska reprezentativka Srbije

„Velika je čast otići sa reprezentacijom na svetsko prvenstvo, pogotov zbog toga što je naš trener iz Bora i što nam je dao šansu za oavkvo izuzetno iskustvo“, naglašava Sabina Šerifi, kadetska reprezentativka Srbije

Kadetsku reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu u Kini vodio je, kao selektor i trener reprezentacije, trener rukometašica Bora Zoran Barbulović.

„Ovo jeste fenomenalan rezultat. Prošle godine smo bili šesti na Evropskom prvenstvu, ušli smo u A diviziju posle više od deset godina, pojavili se na velikim takmičenjima i misli smo da je to slučajno. Ovo je bilo takmičenje gde je bila još veća konkurencija, potvrdili smo to mesto, bili smo čak i blizu ulaska u polufinale, ali i ovo je rezultat za medalju, naročito zbog toga što Srbija dugi niz godina na velikim takmičenjima nema dobre rezultate. Ova generacija koja je sada bila na Svetskom prvenstvu pokazala je da budućnost ženskog rukometa u Srbiji postoji, uliva nam samopouzdanje i mislim da će one ubrzo postati glavni deo seniorske reprezentacije“, naglašava Zoran Barbulović, selektor reprezentacije i trener ORK Bor

Za reprezentaciju Srbije iz borske ekipe nastupilo je pet rukometašica – Sara Radović, Sabina Šerifi, Tara Marinović, Milica Tasić i Sara Drinić.