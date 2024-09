Dodeljeni ugovori za subvencije poljoprivrednicima

Pedeset poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Grada Bora prošlo je na konkursu za subvencionisanje nabavke poljoprivrednih mašina, plastenika, opreme za navodnjavanje useva i električnih pastira. Ugovori su potpisani u lokalnoj samoupravi, a sredstva će biti isplaćena u narednih nekoliko dana.

BOR – Po završetku konkursa za sedam mera, u Gradskoj kući u Boru dodeljeni su ugovori poljoprivrednim proizvođačima koji će dobili subvencije za nabavku poljoprivrene opreme. U ovom krugu potpisano je 50 ugovora.

„Kao i svake godine, i ove godine Grad Bor razmišlja o našim poljoprivrednim proizvođačima i uvek kada pomenem poljoprivredu u Boru pojave se oni koji sa njom porede rudarenje. Mislim da to nema veze jedno sa drugim jer se ljudi ovde bave poljoprivredom iz tradicionalnoih razloga, zato što vole taj posao i možda neko od njih vidi i finansijski interes u tome. Zato Grad Bor razmišlja o svim sferama društva, pa i o poljoprivredi. Odvojili smo finansijska sredstva, opredelili određeni niz mera i posebno sam ponosan na naše sugrađane i meštane naših sela koji su imali mnogo toga da predlože, kako da naredne godine taj budžet izgleda. To uvek radimo, pitamo same poljoprivrednike šta je to što im je potrebno, a na osnovu njihovih zahteva formiramo mere“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Mere za koje je Grad opredelio tri i po miliona dinara subvencija su uglavnom za kupovinu mašina za obradu zemlje, za plastenike, sredstva za navodnjavanje useva, električne pastire i za đubrenje zemljišta.

„U pitanju je sedam mera u vrednosti od tri i po miliona dinara. Novac će biti isplaćen najkasnije do ponedeljka. Za ostale koji su konkurisali, a nisu prošli u ovom krugu, rebalansom smo, određena sredstva odvojili iz budžeta, pa ćemo početkom oktobra, posle naredne Skupštine, otvoriti konkurse za subvencije“, kaže Ljubiša Repedžić, član Gradskog veća Bor.

Za razliku od prehodne, subvencije su ove godine povećane na 80 odsto od cene bez PDV-a, pa je i interesovanje poljoprivrednih proizvođača veće nego ranije.

Inače, iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno ukupno 35 miliona dinara za subvencije poljoprivrednicima.