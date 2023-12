Donji Milanovac dobija novo pristanište vredno 3,5 miliona evra

Do juna naredne godine Donji Milanovac dobiće novo međunarodno, putno pristanište, vrednosti 3,5 miliona evra. Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu turizma, koji je u ime države potpisao ugovor sa izvođačem radova, naglasio je da će od ovog velikog i značajnog projekta benefite imati i turisti koji s velikih rečnih kruzera dolaze u Donji Milanovac i lokalno stanovništvo.

MAJDANPEK – Do kraja godine će početi i već u junu naredne godine biće završeni radovi na izgradnji novog međunarodnog, putnog pristaništa u Donjem Milanovcu. Vrednost ove investicije, koju obezbeđuje država, je 414 miliona dinara, bez PDV-a, odnosno 3,5 miliona evra, što je najveće ulaganje u ovom regionu Dunava, rekao je Dragan Popović, predsednik Opštine Majdanpek.

Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu turizma, koji je u Donjem Milanovcu potpisao ugovor sa izvođačem radova, pohvalio je ažurnost majdanpečke lokalne samouprave zahvaljujući kojoj je i obezbeđena realizacija ovog značajnog projekta.

“Nikad do sad nismo brže došli od početnih dogovora do potpisivanja ugovora i početka realizacije projekta od kojeg će benefite imati i turisti koji s velikih rečnih kruzera dolaze u Donji Milanovac i lokalno stanovništvo. Zahvaljujući novom pristaništu u Donjem Milanovcu više neće dolaziti do zagušenja prilikom pristajanja više od jednog kruzera, što je do sad bio slučaj”, rekao je Uroš Kandić, državni sekretar, napominjući da država ima nameru od duž celog toka Dunava napravi jednu veliku rivijeru, u kojoj će turisti uživati i sa vode i sa kopna.

Osim prirodnih lepota, poput Đerdapa, dodao je on, tu je i bogato kuturno nasleđe ne samo na području velikih gradova duž Dunava, već i varošica u Donjem Podunavlju, Golupca, Velikog Gradišta, Donjeg Milanovca i Kladova, sa veličanstvenim tvrđavama, koje privlače pažnju posebno stranih turista koji plove Dunavom.