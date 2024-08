Druga pobeda fudbalera Bora u Zoni istok

U ligaškim utakmicama tokom vikenda pobede su ostvarili fudbaleri Bora, Zlota, Brestovca i Šarbanovca. Uspešni su bili i stonoteniseri Kopera.

BOR – Fudbaleri Bora pobedili su u drugom kolu Zone istok ekipu Midžor ubedljivo 7:0. Bor je posle ovog kola sa dve pobede i gol razlikom 9:0 na prvom mestu. Po dve pobede ostvarili su i Branik i Tanasko Rajić. Branik je na gostovanju pobedio Knjaza 4:0, a Tanasko Rajić je kao domaćin savladao Rtanj 5:0. U ostalim utakmicama balkanski je pobedio Gljilan u utakmici na kojoj je postignuto ubedljivo najviše golova, čak 14, a rezultat je bio 9:5. Utakmica u Negotinu između Hajduk Veljka i Timočanina završena je nerešeno 1:1. U narednom kolu Bor gostuje u Boljevcu ekipi Rtanj.

U trećem kolu Borske okružne lige fudbaleri Zlota pobedili su Bliznu 6:1, Brestovac je savladao Radnički 2:1, Šarbanovac je u gostima pobedio Krivelj 2:0, dok je Slatina u Maloj Vrbici poražena od istoimene ekipe 2:0.

U ostalim utakmicama Sloga je pobedila Brodoremont 4:1, Rudna Glava je na gostovanju pobedila Poreč 3:0, a Miloševo je na svom terenu bilo bolje od Urovice 4:0. Utakmica između Poloma i Nemetala igraće se 4. septembra.

Zlot i Brestovac imaju po tri pobede i uz Malu Vrbicu i Slogu dele prve četiri mesta. Šarbanovac ima tri boda manje i deli pozicije od petog do sedmog mesta, a Nemetali i Krivelj su za sada bez bodova.

Takmičari stonoteniskog kluba „Koper“ učestvovali su tokom vikenda na memorijalnom međunarodnom turniru „Nikica Keli Vujadinović“ koji je održan u Beranu u Crnoj Gori. Ivica Stanković zauzeo je prve mesta u kategoriji veterana od 40 do 49 godina i od 50 do 59 godina, dok je u Open kategoriji Ognjen Jelenić stigao do četvrtfinala.