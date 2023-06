Državno prvenstvo za kadetske ekipe rukometašica u Boru

Najbolje kadetske rukometašice Srbije, takmičiće se tokom vikenda na državnom prvenstvu, koje se ove godine organizuje u Boru. Borska ekipa je prošle godine bila druga, što je do sada najveći uspeh kadetske selekcije.

BOR – U sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković“ u Boru od 2. do 4. juna igraju se završne utakmice državnog prvenstva za rukometašice u konkurenciji kadeta.

Na osnovu rezultata postignutih na regionalnim takmičenjima, na završni turnir plasiralo se 12 ekipa među kojima su i borske rukometašice. One će igrati u grupi sa beogradskom Crvenom Zvezdom i Železničarom iz Inđije. Prvu utakmicu Bor igra protiv Crvene Zvezde sutra u 17 sati i 15 minuta, a dan kasnije, 3. juna, u 9 sati i 15 minuta, sastaće se sa Železničarom.

Najbolje ekipe iz četiri grupe sastaće se u polufinalima, u subotu popodne, a finalne utakmice biće odigrane u nedelju. Bor je prošle godine zauzeo drugo mesto i to je do sada najbolji klupski uspeh kadetske ekipe. Ove godine se nadaju da bi, uz podršku publike, mogle da ponove ovaj rezultat i da eventualno stignu do prvog mesta.