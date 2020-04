Dugački redovi ispred borskih radnji

BOR – Nakon najdužeg policijskog časa proteklog vikenda, od ponedeljka i u Boru ne jenjavaju gužve ispred prodavnica, apoteka, pekara, piljara i drugih objekata. U nameri da obezbede dovoljno hrane i ostale robe potrebne za domaćinstvo, kao i da plate račune, a u skladu sa skraćnim radnim vremenom usled vanrednog stanja, neminovno se stvaraju dugački redovi ispred lokala. Najveća gužva, po pravilu je ispred maloprodajnih objekata većih trgovinskih lanaca u Boru, koji i u ovoj situaciji primenjuju tržišnu logiku u smislu akcijske prodaje pojedinih artikala. Sa druge strane, ograničen je i broj kupaca koji mogu boraviti u lokalu, što posebno usporava rad u manjim objektima. Činjenica je da je opšta, a vanredna situacija uticala na građane da nepotrebno gomilaju zalihe pojedine robe, posebno osnovnih namirnica i hemijskih proizvoda, iako već danima te iste robe ima u rafovima i na zalihama u borskim radnjama. Dodatno, predstojeći Uskršnji praznici, odnosno neradni dani u vreme vikenda i u ponedeljak, uz najavljeni najduži policijski čas stvaraju dodatni pritisak za potrošače i korisnike sa jedne i za prodavce i pružaoce usluga sa druge strane. Da bi se malo rasteretila gužva, u Boru je produženo radno vreme maloprodajnih objekata, pekara, kioska, objekata brze hrane kojima je dozvoljena šalterska prodaja, piljara, agencija i ostalih prodajnih objekata do subote, od 7 do 16 časova. Za građane starije od 65 godina maloprodajni objekti će u petak raditi od 4 do 7 časova. Mnoge prodavnice i apoteke u gradu biće otvorene za starije Borane. U subotu, nedelju i ponedeljak su neradni dani. U to vreme, na snazi će biti najduži policijski čas od početka uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, od petka u 17 sati do utorka u 5 ujutru. Nakon ponedeljka, radno vreme maloprodajnih objekata biće od 7 do 16 časova, subotom od 4 do 7 časova za građane starije od 65 godina, a za ostale građane od 8 do 13 sati, osim u slučaju policijskog časa ili ukoliko Vlada Republike Srbije ne donese drugačiju odluku.

Nameravali smo da sa Boranima razgovaramo o pripremama za predstojeće Uskršnje praznike i o tome kako se snalaze u vanrednim okolnostima kada je reč o nabavci hrane i ostalih potrepština, ali građani nisu bili raspoloženi za razgovor. Najvažnije je da dani pred nama, bili oni praznični ili ne proteknu u zdravlju i u skladu sa situacijom koja će neminovno proći.