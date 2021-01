Dvadeseta žrtva trećeg talasa korone u opštini Majdanpek

MAJDANPEK – Treći talas korone u opštini Majdanpek odneo je i dvadesetu žrtvu, čime se ukupan broj preminulih od početka epidemije popeo na 29.

“Treći talas obeležila je znatno teža klinička slika pacijenata, a pored toga jedan od razloga većeg broja preminulih je i neblagovremeni odlazak lekaru već sa prvim simpotima infekcije”, naglašava doktor Dragan Fudulović, direktora Doma zdravlja “Dr Veroljub Cakić” u Majdanpeku, gde je od početka epidemije Kovidom 19 bilo inficirano 811 ljudi.

Tokom prethodna 24 sata registrovana su dva nova slučaja korone u opštini Majdanpek. S obzirom na to da se od 22 aktivno pozitivne osobe na Kovid 19, čak polovina nalazi na bolničkom lečenju, uglavnom u niškom Kliničkom centru, to jasno govori da nema mesta opuštanju, poručuje doktor Fudulović, pozivajući pritom na masovnu vakcinaciju, jer je to jedini način sticanja kolektivnog imuniteta.

Za sada se imunizacija protiv korone u opštini Majdanpek odvija uz dobar odziv i bez problema.

Od početka imunizacije vakcinu protiv Kovida 19 primilo više od 400 ljudi i uglavnom je reč o kineskoj vakcini.