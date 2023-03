Gerberi i ruže najtraženiji za Dan žena

Ako postoji dilema šta pokloniti dragoj osobi za 8.mart kupovina cveća je dobar izbor. Ponuda cveća na ovaj praznik je svake godine bogata, bilo u cvećarama ili kod uličnih prodavaca. Za svačiji džep i ukus, reklo bi se.

BOR – Uoči i tokom dana žena, 8. marta borske cvećare su odlično snabdevene rezanim i saksijskim cvećem. Cene su nešto više u odnosu na prošlogodišnje. Najtraženije rezano cveće karanfili, gerberi i ruže koštaju od 150 do 400 dinara po komadu, dok se ono u saksijama prodaje od 600 do 3.000 dinara. Prosečan buket sa dekoracijom košta od dve do tri hiljade dinara.

I kod uličnih prodavaca ponuda je raznovrsna, kao i cene, a interesovanje kupaca je veliko s obzirom na to da je cveće idelan poklon za Dan žena.

Sve u svemu, važno je da darivanjem dragu osobu obradujemo i ukažemo joj pažnju, poštovanje i ljubav. Cveće je svakako dobar izbor, bilo to rezano ili saksijsko, buket ili jedan cvet.