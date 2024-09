Grad Bor podnosi krivične prijave protiv advokata zbog obmanjivanja meštana borskih sela

Za tužbe koje su pojedini meštani borskih sela podneli protiv Grada Bora za zauzeće i ulazak u privatan posed, u Gradsku upravu pristižu sudske presude. Ukoliko se postupak izvede do kraja, Grad Bor će na osnovu 400 tužbi morati da islati grupi advokata oko 600 hiljada evra, dok će meštani koji su tužili Grad dobiti prosečno oko dva miliona dinara. Zbog moguće obmane meštana od strane advokata, Grada Bor će zatražiti da se ceo slučaj ispita.

BOR – Grad Bor godinama ulaže značajna sredstva u uređenje putne infrastrukture. Ipak, desilo se da pojedini meštani seoskih Mesnih zajednica, podnesu krivične prijave protiv Grada Bora jer im je zauzeo deo privatnih parcela asfaltom. Radi se uglavnom o putevima koji su asfaltirani pre tri ili četiri decenije.

„Ovih dana se dešavaju nepravedne stvari prema Gradu i građanima Bora. Protiv Grada Bora je podneto 400 tužbi za zauzeće i ulazak u privatan posed, od strane meštana borskih sela. Pojavili su se advokati iz Vlasotinca, Leskovca, Niša, kao organizovana grupa,koja nagovara naše meštane da tuže Grad Bor za to zauzeće i stigle su prve presude koje daju sledeće rezultate – jedan od sugrađana iz Bučja je od Grada Bora naplatio 1060 dinara i četiri pare, a advokat je uzeo 70 hiljada 740 dinara. To znači da je advokat uzeo 70 puta više nego što je uzeo taj naš meštanin. U sledećem slučaju, naš sugrađanin je uzeo 3600 dinara, a advokat je na osnovu svojih troškova naplatio 70 hiljada 700 dinara. Uradili smo analizu, na ovih 400 tužbi, na osnovu proseka koliko su dobili sugrađani, a koliko advokati, advokati će verovatno iz budžeta Grada Bora naplatiti oko 60 do 70 miliona dinara, što je oko 600 hiljada evra, a meštani će naplatiti prosečno oko dva miliona dinara, maksimalno do tri miliona. To znači da je ovaj posao dobro planiran od strane advokata, i molim naše sugrađane, meštane borskih sela, da sve sporove koji postoje rešavamo unutar Grada, sa našim javnim preduzećima i ustanovama, ali je bitno da se zna da su to uglavnom tužbe za puteve koji su izgrađeni pre 30, 40 godina“, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Milikić je naglasio da je reč o putevima Oštrelj – Bučje,nekim putevima u Zlotu i Gornjanu, koji su građeni pre 30, 40 ili 50 godina, među kojima ima i nekolicina propusta koji su nastali pre dve, tri godine.

„Ovo nije način da se „ispumpava“ budžeta Grada Bora, da naše sugrađane, koji su možda pravno neuki, advokati na neki način iskorišćavaju. Ukoliko se ovaj postupak nastavi i meštani ne budu povukli tužbe, Grad Bor će na osnovu presuda, advokatima dati od pet do 10 kilometara asfalta. Pet kilometara asfalta u punom profilu, ili 10 kilometara rekonstruisanog asfalta, za koliko će meštani borskih sela biti uskraćeni ove godine“, rekao je Milikić.

Grad Bor podnosi krivične prijave za organizovani kriminal protiv advokata koji su meštane borskih sela obmanuli, što su i sami pojedinci prilikom povlačenja tužbi potvrdili činjenicom da su im advokati obećali da neće snositi nikakve troškove niti posledice ukoliko tuže Grada Bor, naglasio je gradonačelnik Bora.