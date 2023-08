Humanitarni paketi za penzionere

Povereništvo Sindikata penzionera „Nezavisnost“ u Boru, narednih dana organizuje tradicionalnu akciju podele humanitarnih paketa za svoje članove. Do kraja godine planiraju i dve ekskurzije u inostranstvu.

BOR – Predstavnici Povereništva Sindikata penzionera „Nezavisnost“ u Boru, od 28.avgusta do 1. septembra u restoranu „Medalja“ u Sportskom centru od 8 30 do 11 30 sati organizuju akciju podele humanitarnih paketa za svoje članove čije penzije ne premašuju iznos od 20.635 dinara. Pomoć će dobiti i penzioneri, članovi ovog sindikata sa mirovinom do 40.000 dinara, a podela paketa za njih biće organizovana takođe u Sportskom centru u isto vreme, ali 4. septembra. Pripremljeno je 200 prehrambeno-higijenskih paketa pojedinačne vrednosti 900 dinara.

„Osim ove vrste pomoći, našim penzionerima omogućavamo letovanja i ekskurzije po povlašćenim cenama i na odloženo. Primera radi, 20 naših članova letovalo je, ove sezone u Stavrosu u Grčkoj i Sutomoru u Crnoj Gori, a već krajem oktobra planiramo trodnevnu eksurziju u Budimpeštu, a u novembru do Istanbula. Inače, blizu 100 članova ovog sindikata iskoristilo je turističke vaučere za odmor u Vrnjačkoj i Soko banji“ istakao je Dragan Ilić poverenik Sindikata penzionera „Nezavisnost“ u Boru.

Penzionerski sindikat „Nezavisnost“ u Boru podelu paketa svojim članovima organizuje dva puta godišnje.