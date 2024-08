I ove godine besplatni udžbenici za borske osnovce

Zahvaljujući izdvajanju iz gradskog budžeta i ove godine u Boru su obezbeđeni udžbenici za učenike od prvog do četvrtog razreda gradskih i seoskih osnovnih škola. Kompanija Srbija Ziđin Majning je treću godinu za redom obezbedila udžbenike za starije razrede.

BOR – Učenici svih razreda osnovnih škola u Boru i ove godine dobijaju besplatne udžbenike.

Za učenike od prvog do četvrtog razreda sredstva za nabavku knjiga obezbeđena su iz gradskog budžeta, dok je kompanija Srbija Ziđin Majning obezbedila donaciju sredstava za nabavku udžbenika za one koji pohađaju nastavu od petog do osmog razreda.

„ Za đake prvake Grad obezbeđuje i školski pribor, dok kompanija Ziđin obezbeđuje rančeve. Udžbenici su dostavljeni gradskim i seoskim školama, a učenici knjige preuzimaju tokom nedelje u dogovoru sa razrednim starešinama, dok će oni koji to ne mogu da urade knjige dobiti prvog dana škole“, kaže Tamara Paunović, član Gradskog veća u Boru.

„Zadovoljstvo mi je da naglasim da je ovo treća godina za redom u kojoj Srbija Ziđin Majning sprovodi ovako važan program, kroz koji obezbeđujemo udžbenike za sve osnovce od petog do osmog razreda, kako u gradu, tako i u borskim selima, a posebno opremamo besplatnim školskim rančevima naše najmlađe školarce koji započinju svoje obrazovno putovanje. Pokrenuli smo program „Za budućnost“ sa namerom da pomognemo roditeljima da smanje finansijski teret i obezbedimo da svako dete ima jednake šanse za kvalitetno obrazovanje. Obrazovanje je temelj društvenog napretka, a Srbija Ziđin Majning veruje da ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Zajedno ćemo pratiti kako deca postižu rezultate u novoj školskoj godini. Takođe svim đacima prvacima, želim uspešan početak školovanja i nadam se da će se brzo navići na novo okruženje i da će uživati u radostima učenja“, rekla je Xiong Qianyi iz kompanije „Srbija Ziđin Majning“

Ova školska godina počinje u ponedeljak, 2. septembra, kada će u školske klupe prvi put sesti oko 400 đaka prvaka. Ukupno je za učenike svih razreda gradskih i seoskih osnovnih škola obezbeđeno više od tri hiljade kompleta udžbenika. Cilj je da se porodicama osnovaca maksimalno pomogne i olakša finansijska situacija, kako bi se izbegli troškovi za nabavku knjiga na početku školske godine, a ova praksa će se u boru nastaviti i narednih godina.