I u Boru ima obolelih od gripa

BOR-Na području Grada Bora registrovano je petnaestak osoba obolelih od gripa. Među njima najviše je dece. Očekivalo se da će ova infekcija početi mnogo ranije, jer su u decembru bila u porastu akutna respiratorna oboljenja. Situacija je, međutim, mnogo povoljnija.

„ Osnovni razlog je što smo veliki broj naših sugrađana zaštitili od gripa vakcinom. Interesovanje je bilo neočekivano tako da smo mi dva puta tražili pozajmicu od Zavoda za javno zdravlje u Zaječaru. Vakcinisali smo 2.630 lica“, rekla je Javorka Stankulić, rukovodilac Centra za preventivnu zaštitu Doma zdravlja u Boru.

U decembru je na području Grada Bora registrovano 950 akutnih respiratornih infekcija,a u januaru stotinak manje, što je iznenađujuće s obzirom na broj obolelih od gripa.

„Simptomi kod gripa su- nagla pojava visoke temperature, sa jakim bolovima u mišićima, jakom glavoboljom, može da se javi gušobolja, kašalj, najčešće suv sa bolovima u grudima“, dodala je dr Javorka Stankulić.

Ukoliko temperatura traje duže od tri do pet dana savet je da takvi pacijenti obavezno zatraže pomoć lekara koji će eventualno upotpuniti terapiju. Svi ostali kod kojih temperatura kraće traje čak ne moraju ni da idu kod lekara. Dovoljno je da uzimaju simptomatsku terapiju za obaranje temperature,za kašalj, i piju dosta tečnosti. Takve osobe bi trebalo da odmaraju, jer je to sastavni deo terapije, a veoma je važno i za okolinu kako ne bi došlo do širenja akutnih respiratornih infekcija, ističe doktor Javorka Stankulić.