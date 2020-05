Info centar u Boru nastavlja da radi i posle ukidanja vanrednog stanja

BOR – Info centar grada Bora, koji je počeo da radi pre nešto više od mesec dana, nastaviće da radi i posle ukidanja vanrednog stanja, ali samo tokom prepodneva.

S obzirom da je praksa pokazala da potreba postoji, telefoni 030/424-192 i 060/2727059, biće otvoreni za prijavljivanje problema i informacije koje su potrebne Boranima radnim danima od 7 do 15 sati.

„S obzirom na to da očekujemo prestanak vanrednog stanja tome ćemo prilagoditi rad Info centra. U toku rada shvatili smo da je postojanje Info centra svrsishodno i neophodno za građane Bora i shodno tome on će nastaviti da funkcioniše radnim danima od 7 do 15 časova. U toku vanrednog stanja uveli smo i telefon za prijavljivanje problema, a nadalje ćemo objediniti rad ove dve službe, tako da će građani probleme koje imaju moći da prijave telefone Info centra. Ovaj centar je u proteklih mesec i po dana primio više od četiri hiljade poziva, građani su zadovoljni njegovi radom i to je ono što je najznačajnije.“ – kaže Igor Janković član Gradskog veća u Boru.

Sa ukidanjem vanrednog stanja, prestaće sa radom i volonterski centar, koji je radio od 17. marta jer više neće biti potrebe za njihovim uslugama, kažu u lokalnoj samoupravi u Boru.