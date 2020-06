Istočna Srbija obiluje spomenicima prirode

NEGOTIN, KLADOVO – Vlada Srbije donela je, između ostalih i odluku kojom je „Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne“ proglašena spomenikom prirode, kao „geomorfološki fenomen koji ima izuzetan turistički značaj za istočnu Srbiju“. Zamna je pritoka Dunava, u istočnoj Srbiji, a u njenoj dolini smestila se tunelska pećina, pod nazivom Prerast. Rečica i tunel nalaze se u blizini naselja Plavna, koje pripada opštini Negotin. Vigledi (otvori) pećini Prerast daruju svetlost tokom celog dana i to njenom celom dužinom. Rečica Zamna sa prerastom – Prirodnim mostom zaštićena je kao spomenik prirode. Ova tunelska pećina, Prerast, još uvek nije formirana kao prirodni most – prerast, ali prirodni proces pretvaranja je počeo, pa je ona na putu da to stvarno i postane. Zato je opravdano stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode.

I močvara koja obuhvata deo NP „Đerdap“ i značajno područje za ptice „Mala Vrbica“ u opštini Kladovo dobili su status međunarodno značajnih lokaliteta, posebno zbog staništa ptica močvarica, odlučila je Vlada Srbije. Područje „Đerdap“ biće upisano kao međunarodno značajan lokalitet po Konvenciji o močvarama, nalazi se na teritoriji katastarskih opština Golubac, Majdanpek i Kladovo. Na tom području je veliki broj vlažnih staništa značajnih za migraciju ptica, a izdvaja se „Mala Vrbica“ kao stanište 140 registrovanih vrsta ptica od koji su 80 gnezdarice, dok je kladovska peščara stanište 63 vrste bilja od kojih je 15 zaštićeno i jedino je stanište peščarskog karanfila u Srbiji koji spada u ugrožene vrste.