Izlaznost u Zaječaru do 18h 45,75%

Do 18 sati prema preliminarnim podacima u Zaječaru je na birališta izašlo i glasalo 45,75 odsto građana. Pravo glasa u Zaječaru na predsedničkim i parlamentarnim izborima ima 48.628 građana.

Ovakva izlaznost je na većem nivou od izlaznosti na lokalnim izborima u Zaječaru održanim prošle godine kada je do 18 sati je glasalo 41,37% upisanih birača, kao i od izlaznosti na lokalnim izborima 2017. godine, kada je do 18 sati glasalo 34,17 odsto upisanih birača, i 2020. kada je na parlamentarnim izborima do 18 sati glasalo 33,02 odsto birača.

U GIK kažu da izborni proces u Zaječaru teče bez problema i nepravilnosti.