Izložba o „deci cveća“ u borskoj biblioteci

Vuka Jeremić i Dragana Mihailović, iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu, u prepunoj sali borske biblioteke, otvorile su autorsku izložbu o „deci cveća“, o hipi pokretu i legendarnom muzičkom festivalu, Vudstoku, čiji koncept je nešto do danas neponovljeno i nedosanjano. Borani koji su propustili otvaranje, izložbu mogu da pogledaju do 5. decembra.

BOR – U Narodnoj biblioteci Bor, otvorena je izložba „Hipi pokret kao poslednja utopija o slobodi i jednakosti među ljudima – 55 godina od Vudstoka”. Autorke izložbe Dragana Mihailović i Vuka Jeremić, kroz fotografije, vremenske lente i tekstove predstavile su nastanak i najvažnije ideje i namere omladinskog hipi pokreta, kao i Vudstok, legendarni muzički festival koji je bio i ostao fenomen, a čiji koncept je nešto do danas neponovljeno i nedosanjano.

„Mi smo se na neki način kroz 1969. i kroz Vudstok, okrenuli hipi pokretu i uzeli ga u malo uže razmatranje, ne da bi ga glorifikovali, jer smo na posterima naglasili i sve ono negativno što se tu pojavilo, nego da bi ukazali da je to možda poslednja utopija, poslednji trzaj u čovečanstvu kada se govorilo o bratstvu, jedinstvu, o slobodi i miru ali tako da ti pojmovi imaju zaista taj smisao, da ne budu samo puke i puste parole, fasada za neke potpuno druge stvari koje se iza odvijaju. To je bio naš cilj. Okrenuli smo se onom što je dobro, što i danas može da posluži kao inspiracija a to je antiratna poruka, poruka protiv materijalističkog sveta, konzumerizma, i u stvari poslednji apel da se ljudi urazume i da se u nekom mirnom stanju druže i uživaju u životu“, poručila je Vuka Jeremić, jedna od autorki izložbe.

Na izložbi su prikazane i relevantne fotografije iz privatne arhive nedavno preminulog Tomislava Peterneka, kao i fotografije predstave „Kosa“ najpoznatijeg jugoslovenskog odjeka hipi pokreta, a posetioci biblioteke izložbu mogu da pogledaju do 5. decembra.