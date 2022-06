Izmešten deo glavnog cevovoda na kopu u Majdanpeku

MAJDANPEK – Na površinskom kopu majdanpečkog rudnika, na bezbednu lokaciju, izmešten je deo cevovoda u dužini od oko tri kilometra, čime su izbegnute česte havarije koje su se dešavale na tom potezu.

“Reč je o privremenom rešenju, s obzirom na to da će kompanija Ziđin, nakon završetka izgradnje novog puta, koji će povezivati Flotaciju i servis na Koveju, izmestiti cevovod, uz put i na taj način trajno rešiti dugogodišnji problem sa pucanjem cevovoda u krugu rudnika”, kaže Slobodan Krajić, v.d. direktora JP “Vodovod” dodajući da je prilikom izvođenja radova na cevovodu izbegnut visinski pad zbog čega je ranije dolazilo do ulaska vazduha u cevovod, a samim tim i do problema prilikom puštanja vode nakon prekida u vodosnabdevanju.

Sve najavljene, kao i već obavljene radove, finansiraće kompanija Ziđin.