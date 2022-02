Kada počinje upis u srednje umetničke škole?

ZAJEČAR – Za osmake koji će svoje školovanje nastaviti u nekoj od specijalizovanih srednjih škola termini polaganja prijemnih ispita se nisu promenili i biće održani u terminima koji su predviđeni kalendarom ministarstva prosvete, od 13. do 22. maja, a prijave su od 4. do 8. aprila. S obzirom na to da im prijemni ispiti predstoje znatno ranije u odnosu na ostale, u zaječarskoj Osnovnoj muzičkoj školi, đaci koji su se opredelili za upis u srednju muzičku školu, već se dodatno pripremaju sa svojim nastavnicima.

Stanoje Jovanović, direktor OMŠ “Stevan Mokranjac” u Zaječaru dodaje da srednju muzičku školu mogu da upišu i deca koja nisu završila osnovnu muzičku školu.

Za buduće srednjoškolce instrumentalnog ili teoretskog smera u muzičkim školama najbitniji je rezultat sa prijemnog ispita, a pored bodovanja postignutog uspeha u završnim razredima u redovnoj osnovnoj školi, kao i završnog ispita, njima se boduje i uspeh u završnim razredima osnovne muzičke škole.