„Kapija Bora“ na vetrometini

Poslovni prostor sa magacinima i garažom, poznatiji kao Tržni centar “Kapija Bora”, nalazi se na samom ulazu u grad, pored Sportskog centra. Ovaj objekat projektovala je i gradila firma Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd. Projektovan i građen kao savremeni tržni centar, ovaj objekat nikada nije priveden nameni. Njegova sudbina je, nažalost, i dalje naizvesna, a čelni ljudi Grada najavljuju da će su tu ipak nešto promeniti.

BOR – Prošle su 23 godine od kada je prekinuta izgradnja Tržnog centra „Kapija Bora“. Zamišljen kao poslovno-prodajni prostor sa magacinima i garažom, na ukupno 6.872 kvadratnih metara površine ovaj objekat nikada nije bio u funkciji. Beogradska firma Energoprojekt Visokogradnja je vlasnik najvećeg dela ovoj objekta. Poseduje dve od ukupno četiri lamele koje se prostiru na blizu 4.700 kvadrata. Ostatak je u vlasništvu Grada Bora, kao i kompanije Ziđin Koper koja je naslednik RTB Bor. Ideja da se Kapija privede nameni je svakako bilo, ali do realizacije nikada nije došlo. Sada je to, slobodno možemo reći, ruglo grada na glavnoj raskrsnici puteva i na obodu kompleksa Sportskog centra koji će, kako se očekuje uskoro biti obogaćen novim sadržajima, pre svega Akva parkom. Iz tog razloga, nadležni u Gradskoj upravi u Boru najavljuju rekonstrukciju dela ovog objekta koji je u vlasništvu grada, a to je nekih 1.700 kvadratnih metara. Nakon uređenja, na ovom prostoru će, prema planu biti smeštene javne službe, sud i tužilaštvo.

Nadajmo se da će ovaj plan lokalne samoprave uskoro početi da se ostvaruje, pa makar i na delu objekta. To će svakako ubrzati proces rekonstrukcije i ostatka koji će, za godinu ili dve biti priveden određenoj nameni. Najgore je sve prepustiti zubu vremena, kao do sada.