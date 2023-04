Karavan digitalnih veština počeo u Boru

U Boru je organizovan karavan “Digitalna ekspedicija” gde su zainteresovani mogli da se upoznaju sa osnovnim digitalnim veštinama ovog veka. Prezenteri su, između ostalog, govorili o bezbednosti korišćenja interneta i društvenih mreža, uputili prisutne u načine ostvarivanja prava ili obaveza u komunikaciji sa državnim organima putem interneta i u mogućnosti sigurne kupovine proizvoda i usluga onlajn, a bilo je reči i o pristupu proverenim, tačnim i pravovremenim informacijama u digitalnom svetu.

BOR – Karavan digitalnih veština, pismenosti i bezbednosti, „Digitalna ekspedicija 2023“ počeo je u Boru. Tim povodom, predsednik Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, sa ministrima za informisanje i zapošljavanje, kao i poverenikom za informacije od javnog značaja i stalnim predstavnikom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, posetili su Bor. Oni su posetili Udruženje penzionera u kojem se održavaju obuke za najstarije sugrađane, a potom i postavku „Digitalne ekspedicije“ i prostor u Narodnoj biblioteci za obuke građana iz oblasti zaštite ličnih podataka, korišćenja eGrađanina i upoznavanja sa elektronskim uslugama.

„Cilj digitalne ekspedicije je da svim zainteresovanim građanima, od najmlađih, preko generacije Z i njihovih roditelja, kao i najstarijim sugrađanima koji nisu dovoljno upoznati sa elektronskim uslugama i sa digitalizacijom omogućimo da budu u prilici da se upoznaju sa ključnim digitalnim veštinama 21.veka. Specifičnost ovogodišnje ekspedicije je da za najstarije građane formiramo „Digitalni kutak“, kao danas prvi put u Boru. Prostor gde će oni mogu da pohađaju posebno osmišljene obuke i kurseve u korišćenju novih tehnologija„, istakao je Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija.

Karavan digitalnih veština je inicirao kabinet predsednika Vlade Srbije.

„Razumela sam da ljudi nisu upućeni u mogućnosti koje pružaju elektronske usluge. Prumera radi, da mogu da naruče izvod iz matične knjige rođenih, da od kuće upišu dete u vrtić ili školu, da plate porez, da pogledaju zdravstveni karton … Bukvalno da sve što im treba od Državne uprave da to mogu uraditi od kuće. To me je motivisalo da formiram tim i da krenemo od grada do grada, od opštine do opštine, kako bismo informisali i pomogli građanima da koriste nove tehnologije“, naglasila je Ana Brnabić, predsednik Vlade Republike Srbije.

Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić je posetu predstavnika Vlade Republike Srbije iskoristio da se zahvali za sve što su činili i čine da građani žive kvalitetnije, posebno kada je reč o ekonomiji.

U naredna tri meseca karavan digitalnih veština, pismenosti i bezbednosti će obići 10 gradova i opština u Srbiji.