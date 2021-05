Kolekcionar i berberin

ZAJEČAR – Boban Valović iz Zaječara u svojoj berberskoj radionici, osim frizeraja bavio se i kolekcionarstvom i to punih 15 godina. Situacija je postala takva da je on morao da zatvori i salon, ali i da spakuje prebogatu zbirku starina koju je decenijama sakupljao. On se, ipak, nada da će se naći neko ko će nastaviti tamo gde je on stao.

Salon „Seviljski berberin“ bilo je mesto na kome je osim šišanja mušterija kroz vredne kolekcionarske predmete sačuvano neko prošlo vreme. O tom vremenu svedoče i priče mušterija tri generacije berberina porodice Valović koje Boban ima nameru da pretoči u knjigu.

Iako Boban nema više svoj lokal, njegova želja i želja njegovih prijatelja je da od takozvane zaječarske Skadarlije, gde se njegov lokal nalazio, naprave malo umetničko sokače.

Umesto antikviteta, Boban će sa svojim prijateljima sakupljati pozitivnu energiju, a uspomene i čaršijske priče ići će od usta do usta, bar dok Boban ne izda knjigu, za čije će pisanje sada imati više vremena.