Kompanija „Ziđin“ na četvrtoj konferenciji „Dijalozi o Kini“

U organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Instituta za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka, u Beogradu se 10. i 11. oktobra održava konferencija „Dijalozi o Kini“. Na ovoj konferenciju zapaženu prezentaciju i panel diskusiju imali su predstavnici kompanije Ziđin.

BOR – Na četvrtoj konferenciji „Dijalozi o Kini“ koja se i ove godine održava u Beogradu, učestvuju istaknuti stručnjaci, diplomate i 80 naučnika iz 27 zemalja, kao i značajni privredni subjekti među kojima je i kompanija Ziđin. Dvodnevnu konferenciju otvorili su ministar spoljnih poslova republike Srbije Marko Đurić i ambasador Kine Li Ming, koji su istakli da Srbija ostaje mesto susreta između Istoka i Zapada, promovišući otvorenu debatu o savremenim geopolitičkim izazovima.

Kompanije Srbija Ziđin Koper i Majning na posebnom panelu, koji je održan u okviru konferencije, predstavili su dosadašnje rezultate saradnje sa Srbijom koja je uspostavljena krajem 2018. godine.

„Kompanija Ziđin je od 2018. godine uložila 4,5 milijardi dolara u akviziciju i razvoj projekata koji se nalaze u Boru, uključujući Srbija Ziđin Koper, ranije poznat kao RTB Bor i Srbija Ziđin Majning u rudniku bakra i zlata Čukaru Peki. U 2023. godini ova dva projekta značajno su unapredila položaj Srbije u evropskoj rudarskoj industriji, pri čemu proizvodnja bakra u Srbiji sada čini 18 odsto ukupne evropske proizvodnje. kao rezultat toga Srbija je postala drugi najveći proizvođač bakra u Evropi, dajući veliki doprinos lokalnoj ekonomiji. Veliki napredan napravljen je ka zelenoj transformaciji, iako znamo da još mnogo toga treba da se uradi. Uložili smo 2,89 milijardi dolara u tehnološko unapređenje i upravljanje životnom sredinom u rudniku i topionici bakra Bor, pretvarajući ga u zeleni rudnik koji ispunjava evropske standarde. Smanjili smo emisiju sumpor dioksida i prošle godine nije zabeležen ni jedan dana sa prekoračenjima. U ležištu Čukaru Peki izgradili smo prvi moderni zeleni rudnik u Srbiji, rekutivisali 4,33 miliona kvadratnih metara područja i zasadili 857 hiljada stabala, kako bi pomogli obnovu ekosistema. Ulaganja se nastavljaju u i narednih sedma godina planiramo da investiramo 4 do 5 milijardi dolara i do 2030. godine premašimo proizvodnju od pola miliona tona bakra, što bi Srbiju pozicioniralo na mesto najvećeg proizvođača bakra u Evropi. Sve to uz razvoj primene solarne energije, efikasniju rudarsku opremu, povećanje stope reciklaže čvrstog otpada i najviše ekološke standarde.“ – rekla je Megi Huang, generalna direktorka za prekomorske operacije „Ziđin Majning Group“

„U proteklih pet godina, od ulaska u strateško partnerstvo, modernizovali smo rudarsku i metaluršku opremu, način proizvodnje, povećali količinu rude istovremeno uvodeći zelenu tehnologiju u proces proizvodnje uz Boru. Udruženim naporima srpskih i kineskih radnika, Ziđin Koper je uspešno pretvorio gubitke u pozitivno poslovanje. U prošloj godini proizveli smo više od 100 hiljada tona bakra i dve i po tone zlata, čija je ukupna vrednost 932 miliona dolara. Tokom proteklih pet godina vidljiv je bio naš doprinos lokalnoj ekonomiji. Uposlili smo približno tri hiljade novih radnika, a prosečna zarada zaposlenih stigla je na 125 hiljada dinara. U odnosu na 2018. godinu ona je povećana za 87 odsto. Značajno je poboljšana i njihova zaštita na radnu i uslovi rada. U 2023. godini je, posle dve godine rada, završena rekonstrukcija topionice i konačno rešen problem zagađenja sumpor dioksidom. Ugalj i mazut koji su korišćeni kao grivo, zamenjeni su prirodnim gasom, čime je značajno smanjena emisija ugljen dioksida. Rudarenje za bolje društvo je naša misija i ostaćemo predani tome i u budućnosti.“ – naglasio je Zhang Yichang, generalni menadžer CSR sektora „Srbija Ziđin Koper“

„Moram da istaknem da je 2023. godina za Srbija Ziđin Majning bila veoma uspešna. Kao vodeća kompanija u održivom zelenom rudarstvu, postigli smo i veliki poslovni uspeh i postali najveći izvoznik u Srbiji, sa izvozom koji prelazi milijardu američkih dolara. To je postignuto zahvaljujući tehnološkim inovacijama i društvenom odgovornošću, čime smo stigli među 100 najboljih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Primenom visokih standarda, postali smo prva kompanija u Srbiji koja je usvojila SA 8000 standard. To uključuje 89 miliona dolara ulaganju u zaštitu životne sredine i 2,88 miliona dolara u lokalnu zajednicu. Posvećeni smo tome da do 2050. godine dostignemo nultu emisiju ugljen dioksida. Planiramo i da u narednih pet godina uložimo više od 33 miliona dolara u poboljšanje kvaliteta života u lokalnim društvenim zajednicama.“ – rekao je Yang Yuankun, zamenik generalnog direktora „Srbija Ziđin Majning“

Četvrtu konferenciju „Dijalozi o Kini“ organizovali su Institut za međunarodnu politiku i privredu, u saradnji sa Institutom za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka.