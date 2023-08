Konkurs za buduće policajce

Još nekoliko dana ostalo je zainteresovanima da se prijave na konkurs za obuku za buduće policajce koji je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mesta ima za više od 1000 kandidata, koji će se nakon položene obuke rasporediti po policijskim upravama širom Srbije.

BOR – Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, za stručno osposoblјavanje za obavlјanje poslova uniformisanog policijskog službenika otvoren je do 11.avgusta. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 polaznika koji će se rasporediti u 27 policijskih uprava. U PU u Boru konkursom je predviđeno 16 kandidata i to devet za Policiju opšte nadležnosti, tri za Saobraćajnu i četiri kandidata za Graničnu policiju. Do sada se prijavilo 10 kandidata. Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove konkursa, mogu se prijaviti u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

„Između ostalih uslova konkursa potrebno je da kandidati imaju od 18 do 24 godine ili do 27 ako su diplomci Kriminalističko policijskog univerziteta. Moraju imati srpsko državljanstvo, prebivalište na teritoriji policijske uprave gde se podnosi prijava, završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, vozačku dozvolu B kategorije, a kandidati koji polažu vozačku obuku ostavljena je mogućnost da do 29.septembra dostave fotokopiju vozačke dozvole“ napomenula je Nadica Radovanović iz Policijske ispostave Bor.

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposoblјavati za obavlјanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova ili na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.