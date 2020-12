Korona ostavlja posledice

BOR – Pacijenti koji preleže korona virus i dobiju negativne rezultate, često imaju dodatne posledice koje zahtevaju dalje lečenje, kaže dr Vesna Radosavljević, direktor Doma zdravlja u Boru.

One se najčešće javljaju kod bolesnika koji imaju dodatne zdravstvene probleme, dijabetes, hipertenziju ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća, jer virus ostavlja ožiljke na plućima, a prethodno stanje dodatno se pogoršava. Neretko kod pacijenata dolazi, posle ozdravljenja, do upale srčane maramice, a to su bolesti koje zahtevaju dodatno lečenje, zbog čega su neophodni kontrolni pregledi i provera kod kardiologa.

Doktorka Radosavljević naglašava da pacijenti koji preleže virus kovid 19 nisu bezbedni i da postoji mogućnost da ponovo u relativno kratkom roku ponovo obole od kovida. Tako su četiri porodice u Boru, koje su u aprilu preležale kovid i medicinska sestra iz Doma zdravlja, ponovo oboleli od ovog virusa, a klinička slika je bila znatno teža nego prvi put. Jedini način da se utvrdi da li postoje imuno ćelije i da li ih ima dovoljno da se izbore sa kovidom je analiza krvi serološkim testom koji se radi u transfuziji, ali nije obavezan, kaže dr Vesna Radosavljević.