Kraj školske godine za maturante

Maturanti gimnazija i učenici trogodišnjih srednjih stručnih škola već su na raspustu, a od danas i osmaci, dok će ostali učenici u školskim klupama ostati do 22. juna. Upravo tada slede maturski i prijemni ispiti za srednje škole i fakultete.

Za učenike osmog razreda svih osnovnih škola u Srbiji do 23. juna biće organizovana priprema za prijemne ispite, odnosno polaganje male mature. Mala matura počinje 23.juna, a budući srednjoškolci prvo će raditi test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i to od 9 do 11 časova. Pred sobom će imati test sa 20 zadataka. Istog dana počeće i upisni rok za fakultete, odnosno prijave za prijemne ispite, a ceo proces će trajati do 26. juna. Drugog dana male mature budući srednjoškolci radiće test iz matematike, a kombinovani test sa pitanjima iz geografije, biologije, fizike, hemije i istorije 25.juna.

Prijemni ispiti na fakultetima širom Srbije počinju 28.juna.