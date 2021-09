Krivelj predstavljen izložbom fotografija „Celo selo jednog dana“

BOR – Kako trenutno izgleda selo Krivelj čija je budućnost neizvesna i kome preti preseljenje na drugu lokaciju, predstavljeno je na pedesetak fotografija koje čine izložbu „Celo selo jednog dana“, autora Ljubomira Markova. Iako je čitav radni vek proveo kao fotograf i foto – reporter, ova izožba za autora je jedno potpuno drugačije iskustvo.

„Ideja je nastala sasvim slučajno. Znajući priču o selu Krivelj i šta se sve sa njim događa, hteli smo da napravimo trajni dokument kako to sada izgleda za neka buduća pokolenja. Ima pedesetak fotografija, nastale su za jedan dan. Hteli smo da to bude poput foto reportaže, u proširenom izdanju, da se vidi i lepota, jer ipak je to lepota tog sela, bez obzira što ima i ružnih stvari koje se događaju, i to je sastavni deo života“, kaže Ljubomir Markov, autor izložbe.

U dalekoj, lepoj prošlosti, Krivelj je bio centar sreza, pitomo selo okruženo brojnim prirodnim lepotama. Rudarenje je na prostoru sela stvorilo nepovoljne uslove za život, a za meštane koji su zbog toga u velikom problemu, ova izložba je još jedna nada da će se naći adekvatno rešenje za sudbinu njihovog ognjišta, rečeno je između ostalog na otvaranju.

„Krivelj čeka vaskrsenje na nekoj novoj lokaciji, na nekom novom prostoru tako da su organizatori izložbe pomogli da se na neki način prezentuje problem i možda pomogne da stignemo do povoljnog rešenja. Vrlo smo zadovoljni jer je neko prepoznao i čuo vapaj našeg sela“, rekla je Snežana Živković, predsednik Saveta MZ Krivelj.

Osim autora koji je napravio fotografije i Saveta MZ Krivelj, za realizaciju izložbe zaslužno je i Zavičajno odeljenje borske biblioteke.

„Zavičajno odeljenje uglavnom vezuju za istoriju lokalnih područja koje obuhvata matičnost biblioteke, ali ova izložba je značajna, pre svega, zato što prikazuje aktuelno stanje. Do sada smo imali puno natpisa u medijima šta se dešava u Krivelju i na neki način je bilo potrebno zabeležiti to čim pre – kakva je situacija trenutno, šta se može promeniti. Zato smo i dali naziv „Celo selo jednog dana“, to malo asocira i na nekakvu budućnost koja je možda neizvesna“, kaže Dragan Stojmenović bibliotekar.

Izložbu fotografija „Celo selo jednog dana“ posetioci biblioteke mogu da pogledaju do kraja oktobra.