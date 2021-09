„Ljudska prava, zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost“ – Starije žene u fokusu

BOR – Beogradsko Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity i pančevačko Udruženje građanki FemPlatz, istraživala su položaj i učešće starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji, čiji su zaključci da starije žene nisu dovoljno informisane o pravima koja imaju, da u nedovoljnoj meri učestvuju u organizovanim aktivnostima u zajednici, a njihova politička participacija je na veoma niskom nivou.

U Boru je tim povodom organizovana radionica na kojoj je starijim ženama pružena prilika da saznaju više o ljudskim pravima i o značaju rodne ravnopravnosti, kao vidu podrške i osnaživanja u borbi za prava starijih osoba.

„Istraživanja smo sproveli tokom protekle i ove godine i došli do zaključka da je danas položaj starijih žena u Srbiji lošiji u odnosu na njihove vršnjake ili i u odnosu na položaj mlađih žena. Osamdeset procenata žena se izjasnilo da društvo ne vodi dovoljno računa o njima, njihova uključenost u život lokalne zajednice je mnogo manja nego što je to kod starijih muškaraca. Što se tiče učešća u političkom životu, donete su kvote i imamo žene u lokalnim samoupravama i u parlamentu, ali opet nemamo uopšte starije žene na tim mestima. Zato se mi zalažemo da u kvote za žene koje su 40 odsto u tim političkim telima, budu uključene i starije žene kako bi i one imale pravo glasa na mestima gde se odlučuje“, kaže Nadežda Satarić iz beogradskog Udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity.

Radionici su prisustvovale žene iz borskog okruga, kao i predstavnice borskih udruženja žena.

„Ova tribina nam mnogo znači, saznale smo kako treba da se izborimo za naša prava, da dignemo glas, da se čujemo, kako da doprinesemo da se u našem gradu organizuje više udruženja žena, da pozovemo i uključimo u rad udruženja i žene koje su domaćice, koje su možda zapostavljene od strane porodice“, istakla je Zorica Nikolić iz Aktiva žena penzionera u Boru.

Današnja radionica je inače deo aktivnosti projekta „Za povećano učeštvovanje starijih žena u javnom i političkom životu”, koji realizuje Amity u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz, a finansira Evropska unija.