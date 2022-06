Matura počela: Borski osmaci smatraju da je test iz srpskog jezika bio lak

BOR-Za oko 360 učenika osmog razreda i u borskim osnovnim školama počeo je trodnevni završni ispit. Prvog dana polagali su srpski, odnosno maternji jezik. Većina njih smatra da je test bio lak i prvi đaci su izlazili iz učionica već nakon četrdesetak minuta.

U utorak budući srednjoškolci polažu ispit iz matematike, a 29.kombinovani. Očekivanja borskih učenika su da će i njih uspešno rešiti.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni prvog, a konačni petog jula. Od 30. juna do 6. jula planirano je da se liste želja popunjavaju elektronskim putem, za one koji to planiraju da urade u školi, rezervisani su termini 6. i 7. jula. Mala matura se ove godine polaže u nešto drugačijim okolnostima, zbog nedavnih mnogobrojnih dojava o bombama, zbog čega su pojačane mere bezbednosti.