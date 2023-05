Medalje karatista na balkanskom i kik boksera na državnom prvenstvu

Većina borskih fudbalskih klubova ostvarili su dobre rezultate u ligaškom takmičenju proteklog vikenda. Borski karatisti su u sastavu reprezentacije osvojili jednu bronzanu medalju, a kik bokseri dve zlatne i jednu bronzanu na državnom prvenstvu.

BOR – Fudbaleri Bora pobedili su u 28. kolu Zone istok na domaćem terenu Ozren iz Sokobanje službenim rezultatom 3:0. Slatina je, takođe kao domaćin, savladala boljevački Rtanj 3:2, a Zlot je na gostovanju u Trgovištu pobedio ekipu Knjaz 1:0. Oni će u sredu u finalu kupa Borskog okruga dočekati srpskoligaša Dunav iz Prahova.

Bor je dva kola pre kraja prvenstva na trećem mestu sa 61-nim bodom. Đerdap je prvi sa 68, a Balkanski drugi sa 35 i ova dva tima će voditi borbu za ulazak u viši rang takmičenja. Zlot je sa 36 bodova na petom mestu na tabeli, dok je Slatina posle pobede nad Rtnjem sa 26 bodova na 12 mestu

U Borskoj okružnoj ligi Šarbanovac je na svom terenu pobedio Slogu 6:1, Krivelj je bio bolji od Rudne Glave 2:1, Brestovac je sa Malom Vrbicom igrao nerešeno 2:2, a Nemetali su na gostovanju u Urovici igrali bez golova 0:0 sa istoimenom ekipom.

Tri kola pre kraja takmičenja Branik je obezbedio tituli prvaka sa 70 bodova, Šarbanovac je drugi sa 58, Nemetali su sedmi sa 35, a Brestovac osmi sa 33 boda. Krivelj je na deobi od 12. do 14 mesta sa Radničkim i Poletom sa po 29 bodova.

Takmičar karate kluba Bor i reprezentativac Srbije Uroš Radivojević osvojio je bronzanu medalju na balkanskom prvenstvu u Baru u Crnoj Goru u katama, u kategoriji dece rođene 2014. godine. Za reprezentaciju Srbije iz Bora su nastupili i Filip Bejić i Mila Todorović takođe u katama.

Takmičar kik boks kluba Bor Boban Nikolić osvojio je prvo mesto na prvenstvu Srbije u lou kiku koje je održano u Rumi u kategoriji seniora do 57 kilograma. U konkurenciji mlađih juniora Mihailo Veljković osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 54, a Petar Dinić osvojio je bronzanu medalju u konkurenciji do 60 kilograma.