Memorijalni novogodišnji turnir u malom fudbalu „Slobodan Perišić Peki“

Grad Bor već pet decenija domaćin je novogodišnjeg turnira u malom fudbalu koji okupi i do 60 ekipa iz cele istočne Srbije. Ove godine turnir počinje 4. januara, a takmičiće se ekipe u sedam kategorija. Prijavljivanje i kotizacije su do 3. januara.

BOR – Memorijalni novogodišnji turniru u malom fudbalu „Slobodan Perišić Peki“, u Boru se tradicionalno održava više od pet decenija. Ove godine, turnir počinje 4. i trajaće do 20. januara, a ekipe su raspoređene u sedam kategorija, od cicibana do veterana.

„Uz pomoć Grada Bora, kao i svake godine, Asocijacija „Sport za sve“ organizuje turnir u sedam kategorija. Turnir počinje 4. januara, uplate, odnosno prijavljivanje ekipa je do 3. januara kada ćemo u 12h u Sportskom centru organizovati izvlačenje parova. Ove godine, zahvaljujući Sportskom centru ulaz za sve posetioce je besplatan. Kotizacija je kao i prošle godine, za cicibane tri hiljade dinara, do 14 hiljada dinara za seniore. Do sada se prijavilo oko 15 ekipa u svim kategorijama, a očekuje se učešće više od 50 ekipa, na osnovu iskustava iz prethodnih godina. Osim Bora, ekipe su iz Majdanpeka, Zaječara, Negotina“, kaže Mario Popović, član Organizacionog odbora turnira.

Najbolje ekipe biće i nagrađene. Za prvu seniorsku ekipu novčana nagrada je 100 hiljada dinara, a za ostale kategorije obezbeđene su robne nagrade – pehari, majce, dukserice i lopte, najavljuju organizatori.