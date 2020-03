Mere koje su uvedene u borbi protiv korona virusa

BOR – Vlada Republike Srbije donela je 19. marta novi set mera u vanrednom stanju, čija primena je počela od 20. marta. Od 8 sati potpuno su zatvoreni svi granični prelazi za ulazak putnika u Srbiju u drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju. Do daljnjeg je obustavljen i javni međugradski prevoz na svim linijama, dok za putnička vozila za sada nema ograničenja. Ranije je već obustavljen međunarodni putnički avio-saobraćaj sa Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, osim za kargo saobraćaj i humanitarnu pomoć. Niški aerodrom „Konstantin Veliki“ zatvoren je do daljnjeg. U Beogradu se od večeras ukida javni prevoz u periodu od 20 časova do pet sati ujutru.

Ranije je već zabranjeno kretanje svih građana u periodu od 20 časova do pet sati ujutru, osim za radnike čiji posao zahteva rad po smenama i za pripadnike državnih organa, policije i vojske. Najavljeno je i proširenje ovih mera. Građanima starijim od 65 godina, potpuno je zabranjen izlazak iz svojih domova.

Za srpske državljane koji su došli iz inostranstva naložena je samoizolacija u periodu od 14 i 28 dana, u zavisnosti od toga iz koje zemlje dolaze. Otvoren je prihvatni kamp u Moroviću u kojem će biti smešteni naši državljani koji dolaze iz inostranstva, a nemaju prijavljeno boravište u Srbiji, kao i oni za koje lekari procene da mogu postati zdravstveni rizik.

Ograničeno je javno okupljanje na otvorenom i u zatvorenom prostoru, tako da distanca između osoba mora biti najmanje dva metra, odnosno da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jedne osobe.

Zatvorene su škole i fakulteti, a nastava se odvija od kuće preko RTS kanala i putem digitalnih platformi, za sada samo za osnovce.

Prodavnice mešovite robe i prehrambenih proizvoda, uglavnom od 8 do 18 sati, dok pošte rade od 10 do 17 sati radnim danima, a subotom od 10 do 14 sati. Zabranjeno je podizanje cena 36 osnovnih životnih namirnica.

Svi javni događaji, kulturni i sportski, su otkazani, a kulturne institucije zatvorene. Prekinute su sve izborne radnje za izbore koji su bili zakazani za 26. april.

U gradovima i opštinama pokrenuti su Kol centri i organizovani volonteri za dostavu namirnica i lekova starijima od 65 godina.

U Boru građani mogu da se jave na telefone 030-424-192 ili 060-2727059, u Zaječaru su telefoni 064-85 10 209; 064-85 10 210 i 064-85 10 211, a u Majdanpeku su telefoni 030-581-211 i 030-581-469 uz još desetak mobilnih telefona, a brojevi se mogu naći na zvaničnom sajtu opštine Majdanpek.