ZAJEČAR – Iz Mesne zajednice Veliki Izvor apelovali su na meštane da to ne čine, jer nije doneta takva odluka i kod domaćih životinja nije potvrđen ni jedan slučaj ove bolesti.

“U razgovoru sa pojedinim veterinarima i naravno sa Štabom za vanredne situacije, oni su samo rekli da se svinje zatvore u oborima i da se to uradi zbog preventive. Ne postoji ni jedna odluka ili naredba da se domaće svinje unište. Takođe, hoću da kažem da u Velikom Izvoru ne postoji ni jedan registrovani slučaj afričke kuge svinja kod domaćih svinja”, rekao je za RTV Bor Neli Nikolić, predsednik MZ Veliki Izvor.

Uprkos apelima, meštani ovog, ali i okolnih sela, su veoma uznemireni zbog pojave ove bolesti.

“Da smo se uplašili, uplašili smo se, jer to se desilo i u Pirotu. Ako je rečeno da treba da ih uzmu, evo ih pa neka ih nose i to je to. Više se plašimo ove korone“, rekla je Divna Mijić iz Velikog Izvora, koja u oboru ima tri svinje.

Podsetimo, Štab za vanredne situacije grada Zaječara donеo je ranije naredbu po kojoj sе obavеzuju Javna komunalna preduzeća u Zajеčaru da Štabu za vanrеdnе situacijе stavе na raspolaganjе odgovarujuću mеhanizaciju koju posеduju i da odrеdе po tri zaposlеna koja ćе biti angažovana oko izvožеnja i prеnošеnja životinja, međutim ni na toj sednici, niti na narednoj, nije izdata naredba da se životinje uklone.