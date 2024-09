Milikić: Sve bolje stanje u javnom sektoru u Boru

Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na današnjoj sednici 29 predloga odluka, koje će se većinom naći na narednoj sednici Skupštine grada Bora. Odbornici će, između ostalog, raspravljati o radu javnog sektora u 2023. godini, kadrovskim rešenjima i otuđenju pojedinih parcela koje su u gradskom vlasništvu.

BOR – U najznačajnije predloge odluka, koji su usvojeni na 100. sednici Gradskog veća u Boru, spadaju izveštaji o radu u javnom sektoru u 2023. godini prema kojima su samo dva preduzeća zabeležila negativno poslovanje, Bogovina 4,5 miliona dinara i Zoološki vrt 43 hiljade dinara. Borska Toplana je 2023. godinu završila sa 176 miliona dinara neto dobiti, ali i više od 2 milijarde subvencija iz gradskog budžeta, Vodovod je imao dobit od 110 miliona dinara, „3. oktobar“ 14 miliona, a Javno – komunalno preduzeće za stambene usluge 603 hiljade. Kako je ocenjeno, situacija u javnom sektoru se značajno poboljšala, očekuje se dalji napredak.

„Vidimo da se iz godinu u godinu stanje u javnim preduzećima menja na bolje. Pre svega tehnička opremljenost javnih preduzeća, investiranje grada u poboljšanje uslova rada, sve je to vidljivo kada pogledate izveštaje, ali i dugovanja javnih preduzeća se smanjuju, što kroz njihovo angažovanje, što iz budžeta grada Bora kroz subvencije. Mi ćemo već narednih nedelja, narednih meseci, obezbediti uslove da za sva velika javna preduzeća, kao što su JKP Vodovod i JKP Toplana, isplatimo sve njihove obaveze i dugovanja i da posle 30 – 40 godina, budu prvi put preduzeća bez dugovanja. Dug u javnom sektoru 2017. godine, kada sam preuzeo obavezu i odgovornost da polažem račune građanima, tada kao predsednik opštine, danas kao gradonačelnik, bilo nedefinisano. Kretalo se od 2,5 do 5 milijardi dinara. Na današnji dan ukupan dug je oko milijardu i 200 miliona dinara. I mi hoćemo da rešimo sve te obaveze prema državnim preduzećima, neplaćene račune za struju, koji nisu izmirivani decenijama ni u Vodovodu, ni u Toplani, obaveze za ugalj iz 2008. godine, koje su došle nama na naplatu i da već od januara 2025. ta javna preduzeća ostanu bez ijednog dinara dugovanja, osim obaveza prema Jugoistoku, koje nisu definisane i ne postoji pravno lice kome ta dugovanja mogu da se plate. Mislim da smo na dobrom putu i vidim to na osnovu poslovanja javnih preduzeća. Bio je težak put dok smo došli u ovu situaciju, da možemo s ponosom našim građanima da kažemo da su naša javna preduzeća postala operativna na tržištu“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora

Između ostalog usvojeni su predlozi o imenovanju direktora borskog Muzeja rudarstva i metalurgije, po završenom konkursu, a za ovu funkciju predložena je Dragana Ignjatović, dosadašnji v.d. direktora i o prodaju pojedinih parcela u gradskom vlasništvu među kojima su četiri u Brestovcu za izgradnju kuća i zemljište iznad gimnazije „Bora Stanković“ za izgradnju stambenih zgrada. O ovim predlozima raspravljaće odbornici Skupštine grada Bora na sednici koja je planirana za 20. septembar.