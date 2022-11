Minimalno uvećanje poreza na imovinu u Boru za 2023. godinu

Osnovica za naplatu poreza na imovinu građana u Boru, odnosno prosečne cene nepokretnosti, će za narednu godinu biti uvećane okvirno za 5 odsto, što znači da će građani porez na imovinu plaćati 3-4 odsto više u odnosu na 2022. godinu. Uvećanja poreza će biti i za poljoprivredno i šumsko zemljište.

BOR – Odbornici Skupštine grada Bora usvojili su na poslednjoj sednici odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2023. godini.

Prema ovoj odluci prosečne cene nepokretnosti će naredne godine biti uvećane okvirno za 5 odsto, što znači da će građani porez na imovinu plaćati 3-4 odsto više u odnosu na 2022. godinu. Uvećanja će biti i za poljoprivredno i šumsko zemljište, čija će vrednost biti uvećana za dinar po kvadratnom metru, što znači da će iznos poreza biti povećan za 30 dinara po hektaru.

Kako je rečeno na sednici Skupštine grada u odnosu na susedne opštine, Grad Bor je i sa ovim uvećanjem ispod cena koje se plaćaju u njima, a porez je minimalno povećan što ne bi trebalo da predstavlja veće opterećenje poreskim obveznicima.

Rokovi za plaćanje poreza na imovinu građana ostaju isti kao i u prethodnom periodu. Porez se plaća u četiri dela, prvi do sredine februara, drugi do sredine maja, treći do sredine avgusta i poslednji do sredine novembra. Do dobijanja poreskog rešenja, građani plaćaju iznos kao za poslednji kvartal 2022. godine, a razliku bi trebalo da uplate sredinom naredne godine, kada obično stižu poreska rešenja za tekuću godinu.