Ministar Vesić obišao radove na putu Klokočevac – Negotin

Prilikom jučerašnje posete borskom okrugu ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Goran Vesić obišao je i završne radove na rekonstrukciji, odnosno asfaltiranju puta od Klokočevca do Negotina, koji će, kako je rekao, za nekoliko dana biti završeni, a čija vrednost je iznosila deset miliona evra.

MAJDANPEK, KLOKOČEVAC – Prilikom jučerašnje posete borskom okrugu ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Goran Vesić obišao je i završne radove na rekonstrukciji, odnosno asfaltiranju puta od Klokočevca do Negotina, koji će, kako je rekao, za nekoliko dana biti završeni, a čija vrednost je iznosila deset miliona evra.

„Veoma je važno da Republika ulaže u rekonstrukciju svih puteva, jer je građanima Majdanpeka i Negotina, ova saobraćajnica jednako važna kao i autoput. Naravno ove dve opštine same nikada ne bi mogle to da urade same, jer su u pitanju zaista velika sredstva“, rekao je ministar Goran Vesić u Klokočevcu.

Tokom razgovora sa ministrom predsednik Opštine Dragan Popović je naglasio da je u protekle dve i po godine na području majdanpečke opštine uloženo mnogo u saobraćajnu infrastrukturu. Rehabilitovano je ukupno 240 kilometara puteva, a ostalo je da se sanira deonica prema Boru, dužine oko 50 kilometara.

Prilikom posete Klokočevcu, Vesić je rekao da će u sledećoj fazi projekta „Čista Srbija“, kojim je obuhvaćena i Opština Majdanpek, na njenom području biti postavljeno 14 kilometara nove kanalizacione mreže i izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čime će biti rešen veliki komunalni problem na ovom području.