Ministarka Darija Kisić uručila ključeve automobila Polivalentnoj patronažnoj službi

Delokrug rada Polivalentne patronaže je proširen, a uslovi poboljšani zahvaljujući ulaganjima grada Bora i pomoći nadležnog ministarstva, rečeno je prilikom posete ministarke za brigu o porodici i demografiju Darije Kisić borskom Domu zdravlja. Ministarka je ovom prilikom uručila ključeve novog terenskog automobila Patronažnoj službi, kako bi obilazak porodilja i u najudaljenijim selima na teritoriji Grada Bora bio omogućen i kada su aktuelni loši vremenski uslovi, što do sada nije bio slučaj.

BOR – Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić, posetila je borski Dom zdravlja i uručila ključeve automobila „Dacia Sandero“ Polivalentnoj patronažnoj službi. Ministarka je tom prilikom obišla renovirane prostorije Patronažne službe i Kutak za roditelje gde se odvija Škola roditeljstva i pohvalila rad i angažovanje zaposlenih i manadžmenta Doma zdravlja, kao i ulaganje Grada Bora u populacionu politiku.

„Jako sam srećna što sam danas ovde sa ovim divnim ljudima, profesionalcima u svom poslu i predstavnicima lokalne samouprave koja podržava pronatalitetnu politiku. Zato smo i mi u Ministarstvu za brigu o prodici i demografiju podržali projekat da se ovoj službi kupi jedno terensko vozilo. Znamo koliko je značajan obilazak patronažnih sestara, a na ovaj način smo povećali njihovu efikasnost. Posebno smo ponosni na one lokalne samouprava kakva je Bor, koji, pored nikad većeg izdvajanja države kada su u pitanju porodice sa decom, dodatno izdvaja sredstva za svako novorođenče, za nezaposlene porodilje, udžbenike za decu, besplatan vrtić za treće dete i još dosta toga. To je sve doprinelo da se sve više mladih ljudi odluči da zasnuje ili proširi porodicu u svom gradu. Obradovale su nas i vesti da je broj beba do septembra ove godine veći nego što je bio za celu prošlu godinu, i sigurna sam da će taj trend da se nastavi, jer sve što radimo, radimo zbog naše dece, a cilj je da nas bude što više. Grad Bor je primer kako to treba da se radi i nadam se da će većina gradova da krene upravo tim putem“, rekla je Darija Kisić, ministarka za brigu o porodici i demografiju.

Mere populacione politike Grada Bora su sve veće iz godine u godinu, a ta ulaganja i podrška su rezultirali povećanjem broja novorođenčadi u Boru.

„Zadatak i obaveza čitavog društva jeste da razmišlja o budućnosti, a budućnost su deca i zato nam je drago da iz godine u godinu imamo sve veći broj dece. Imamo i dobre službe koje brinu o deci, Polivalentnu službu, Dom zdravlja, Opštu bolnicu, ali i ukupna situacija u Boru danas je bolja nego ikad. Bor ima jednu od najvećih prosečnih zarada u Srbiji, stopa nezaposlenosti je nikad manja, uslovi za rad i život su sve bolji tako da se i porodice odlučuju za potomstvo i ostaju u svom gradu. Veliku zahvalnost dugujemo i ministarstvu koje je prepoznalo Grad Bor kao partnera “, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Patronažne sestre su prve i jedine koje ulaze u dom porodilja i novorođenčadi u prvim danima po rođenju deteta, zato je nihova uloga veoma značajna.

„Želim da poručim roditeljima da ćemo raditi još bolje i kvalitetnije i da sada imamo terensko vozilo i možemo da ih obiđemo i kada padne sneg, da nećemo više ići pešice do udaljenih zaseoka ili moliti roditelje da dođu po nas do centra sela, već ćemo doći do svake porodice i onih najudaljenijih. Osim porodilja, mi obilazimo i ostale građane i meštane sela, tako da ćemo ovo vozilo iskoristiti za sve potrebe naših korisnika “, poručila je Snežana Milutinović, glavna sestra Polivalentne patronažne službe Doma zdravlja Bor.

„Zahvalila bih se našoj ministarki što nas je posetila i uručila ovaj poklon koji ćemo iskoristiti u prave svrhe. Videli ste koje smo probleme imali, da je naročito po zimskim uslovima vrlo teško stići do svih porodica i organizovati rad, sad više neće biti problema. Ponosna sam što imam ovakvu službu, a zahvalna sam i Gradu Boru koji je inicirao ovaj projekat a mi smo učestvovali u realizaciji“, rekla je Vesna Radosavljević, direktor Doma zdravlja Bor.

Delokrug rada Polivalentne patronaže je proširen i poboljšan upravo zahvaljujući ulaganjima grada Bora i pomoći nadležnog ministarstva. Tako će biti i nadalje, zahvaljujući održivosti projekata koji se realizuju kao deo mera populacione politike.

.