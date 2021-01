Mirna novogodišnja noć u Boru

BOR-Za vreme novogodišnjih praznika, inspektori Grada Bora, u saradnji sa službenicima Policijske uprave, kontrolisali su 75 objekata u skladu sa zaključcima Republičke radne grupe za suzbijanje širenja virusa Kovid 19. Tom prilikom u turističkim i ugostiteljskim objektima nije zabeležen ni jedan prekršaj epidemioloških mera.

“Tokom celog praznika imali smo kontrole i to od 17 sati do jedan noću. Bile su to pojačane kontrole, na terenu su bila četiri inspektora. Nije zabeležen ni jedan prekršaj, Borani su poštovali mere”, rekao je Dragan Štrbac, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Grada Bora.

Iako su Borani Novu godinu dočekali, uglavnom, u kućnom ambijentu nije bilo prijava ni za remećenje kućnog reda.

“Borani su bili u stanovima, ali nije bilo većih okupljanja, niko bar ništa nije prijavio”, dodao je Dragan Štrbac.

Inspektori i komunalni policajaci u Srbiji za vreme novogodišnjih praznika kontrolisali su u više od 10.000 ugostiteljskih objekata i hotela da li se i koliko poštuju protivepidemiološke mere, a sanitarni inspektori izdali su ukupno 72 prekršajna naloga, ispraznili i zatvorili 24 objekta i napisali mandatne kazne u ukupnoj vrednosti od blizu tri miliona 900 hiljada dinara.