Mišja groznica ozbiljno oboljenje, koje se javlja samo u pojedinačnim slučajevima

BOR- Mišja groznica je veoma ozbiljno oboljenje koje kod čoveka može da ostavi teške komplikacije I trajne posledice , a u pet do sedam posto slučajeva može da se završi tagično. Srećom na našem području se javljaju samo pojedinačni slučajevi, a najčešće obolevaju ljudi koji borave u prirodi. Inkubacija traje od dve do četiri nedelje i javlja se u tri faze. U prvoj fazi,koja traje do tri dana, javlja se visoka temperatura, zažarenost u licu, bolovi u mišićima. u drugoj osip po koži i krvarenja,bolovi u bubrezima, a nakon toga sledi period poboljšanja, koji može da traje i više meseci

Da bi se sprečilo zaražavanje mišjom groznicom najvažnije su prevetnivne mere, lična i opšta higijena, ali i uništavanje glodara. Deratizacija se obavlja na više načina, biološkim,mehaničkim i hemijskim sredstvima .

Mišja groznica se prenosi vazduhom, hranom, vodom i direktnim kontaktom. Leči se simptomatskom terapijom i ne prenosi se sa čoveka na čoveka.