Mraz naneo štetu voću

Niska temperatura početkom aprila nanela je štetu trešnji, kod pojedinih vrsta i do 60 odsto. Prethodno su od mraza u pojedinim regijama stradale i kajsije. Izmrzavanja se kreću od 20 do 90 odsto u zavisnosti do sorte, kvaliteta zemljišta i položaja zasada, kažu stručnajci za voćarstvo. Mraz nije naneo štetu ostalom voću, zahvaljujući voćarima koji su na vreme preduzeli mere zaštite i zadimnjavanjem spasili rod, ali i zato što na plantažama imaju postavljene skupe sisteme.

Najsigurnija mera za sprečavanje nastanka štete od mraza je preventivna, a to podrazumeva izbor voćne vrste i sorte u zavisnosti od agroekoloških uslova i izbor lokaliteta. Takođe, i postavljanjem sistema za navodnjavanje, protivgradnih mreža, antifrost sistema, smanjuju se rizici. Srbija je prošle godine pod zasadima voća imala blizu 190 hiljada hektara i zabeležila proizvodnju od milion i po tona.