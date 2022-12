Na dočeku Nove godine u Boru OK bend i DJ Shone

U Boru će i ove godine, na Trgu ispred Doma kulture, biti organizovan doček nove godine na otvorenom. Zvezde večeri biće OK bend, a u ponoć se očekuje i tradicionalni vatromet.

BOR – Borani koji se odluče da doček nove 2023. godine provedu na otvorenom, imaće i ove godine priliku da u amfiteatru Doma kulture, vide koncerte i tradicionalni novogodišnji vatromet.

Planirano je da program počne u 20 sati, nastupom borskog DJ-ja i producenta Nenada Jankucića, poznatijeg kao DJ Shone. Od 22 sata do ponoći predviđen je nastup muzičke grupe OK bend, koja će publiku zabavljati do ponoću kada je planiran novogodišnji vatromet.

Zbog novogodišnjeg koncerta ulica „Moše Pijade“ biće zatvorena za saobraćaj od 18 sati. Iz gradskog budžeta za organizaciju novogodišnjeg koncerta i vatrometa izdvojeno je ukupno tri miliona dinara.