Na početku grejne sezone u Boru otklonjeno 50 kvarova na mreži

Na početku grejne sezone u Boru otklonjeno čak 50 kvarova na mreži što ne pamte i stariji radnici JKP „Toplana“. Sistem je sada, prema rečima odgovornih stabilan, a sa noćno-dnevnim režimom grejanja počeće se sa hladnijim danima.

BOR – Prve dve sedmice početka grejne sezone u Boru obeležene su velikim brojem kvarova i proboja na distributivnoj mreži. Radnici borske Toplane, prema rečima nadležnih su u skladu sa prioritetima otklonili sve kvarove u najkraćem mogućem roku. Očekivanja su da je sada vrelovodni sistem u najvećoj meri usaglašen, a ukoliko građani imaju određene probleme potrebno je da se obrate, prvo upravnicima zgrada ili predsednicima Skupština stanara, a potom i odgovornima u Toplifikaciji. Efekat rada novih automatskih toplotnih podstanica, koje su usaglašene sa spoljašnjom temperaturom još uvek nije došao do izražaja s obzirom na to da je na početku grejne sezone izuzetno toplo vreme.

„I stariji radnici Toplane ne pamte da je na početku grejne sezone zabeleženo 50 kvarova na vrelovodnoj mreži i to na različitim lokacijama. Na sreću, sve je to sanirano i sistem za sada funkcioniše kako bi trebalo. Sa dolaskom hladnijih dana, već po ustaljenoj praksi grejaćemo grad i tokom noći. Kada je reč o pritužbama građana, svi imaju pravo da ukoliko 48 sati nisu imali grejanje, a za to je „krivo“ naše preduzeće da podnesu zahtev za umenjenje računa za grejanje za tekući mesec. „napomenuo je v.d. direktora JKP „Toplana“ Bor Igor Janković.

Dnevna potrašnja gasa je od 20 do 60 hiljada metara kubnih, ali nadležni u borskoj Toplani očekuju da će se ona povećati sa hladnijim danima koji se očekuju. Prema njihovim rečima, obezbeđen je kontinuitet u snabdevanju ovim energentom.