ZAJEČAR – Najbolji edukatori Srbije, nastavnik fizike u zaječarskoj Gimnaziji Mladen Šljivović i Vesela Mačkić, učiteljica iz Novog Sada, pobednici su nacionalnog takmičenja “National Teacher Prize” koje sprovodi udruženje „Živojin Mišić“. Ono će konkurisati za titulu najboljeg nastavnika sveta ove godine.

Metode nastavnika fizike Mladena Šljivovića su potpuno drugačije od drugih. Na času su dozvoljene društvene igre, učenici jedni drugima zadaju zadatke i slično. Zbog svega Šljivović je ovogodišnji kandidat za najboljeg nastavnika sveta.

Ovaj Zaječarski nastavnik do sada je dva puta dobijao nagrade na evropskim takmičenjima u oblasti obrazovanja. Njegovi učenici do sada su osvojili više od 30 nagrada na republičkim takmičenjima I tri puta su birani u nacionalni tim na turniru Mladih fizičara, a on je 2018. godine već proglašen za najboljeg edukatora Srbije.