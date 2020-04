Najduži policijski čas – od petka u 17 do ponedeljka u 5 sati

Sutra u 17 sati počeće najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do ponedeljka u 5 sati ujutru, što će važiti i svakog narednog vikenda. Država je tu meru donela, jer su prethodni vikendi pokazali da su subota i nedelja dani kada je na ulicama, u parkovima i izletištima gužva, jer građani ne poštuju pozive da i izvan policijskog časa ostanu kod kuće, osim onih koji rade i koji idu u nabavku.

Stariji od 65 godina, za koje od uvođenja vanrednog stanja važi potpuna zabrana kretanja, sutra ujutru mogu u nabavku namirnica od 4 do 7 sati pa im je zato kretanje dozvoljeno petkom od 3 do 8 časova. U Boru će u to vreme raditi maloprodajni objekti Tekijanke, prodavnice Lav Plus, Lidl, Idea, Maksi, Tis, biće otvorena i Swisslion Slatka kuća, mesara Biftek kao i radnje Kengur, Vaz, Simonović, Metalurg, Trio, Žubor.

Od apoteka od 04 do 07 časova isključivo za građane preko 65 godina biće otvorene : Apoteka Živković (u Novoj tržnici), Viva Pharm“ (u Novoj tržnici), „Sana“ (preko puta OŠ „3. oktobar“), „Sanu Pharm“ u NGC-u, Apoteka „Žalfija“ (kod Lidl-a) I apoteka “Benu”.

U periodu kada je najstarijim građanima omogućena kupovina, biće postavljeni i kanisteri sa dezinfekcionim sredstvima na sledećim lokacijama: Lidl, Maksi Diskont, Dom kulture i parking iznad Opšte bolnice.