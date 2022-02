Najvažnija strateška kompanija u Srbiji

BEOGRAD, BOR – Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, Zorana Mihajlović, posle sastanka sa Zou Lajčangom, predsednikom i izvršnim direktorom korporacije „Ziđin majning grup“ rekla je da rudarstvo u Srbiji može da se razvija samo kao održivo rudarstvo, u kojem se poštuju najviši standardi zaštite životne sredine, koje je odgovorno prema zaposlenima i prema zajednici.

„“Ziđin“ je jedna od najvažnijih strateških kompanija u Srbiji, koja je do sada investirala više stotina miliona evra, a ono što je posebno značajno jesu ulaganja u zaštitu životne sredine. Veoma sam zadovoljna što će u julu biti završena modernizacija topionice, ljudi u Boru odlično znaju šta to znači. To znači poštovanje EU standarda u zaštiti životne sredine, to znači čistiji vazduh, čistije reke, to je nešto na čemu sve vreme radimo. Saradnja sa „Ziđinom“ najbolje se vidi kroz prvi zeleni rudnik „Čukaru Peki“. Ovaj rudnik je važan jer će Srbija razvojem ovog rudnika postati drugi najveći proizvođač bakra u Evropi, posle Poljske, i jedan od najvećih proizvođača zlata“, rekla je ona.

Na sastanku, na kojem su učestvovali i generalni direktori kompanija „Ziđin koper“ i „Ziđin majning“ u Srbiji, kao i predstavnici Ambasade NR Kine i gradonačelnik Bora, bilo je reči i o investicijama ove kompanije u Srbiji i zaštiti životne sredine u rudarskim aktivnostima, kao i potrebi o zajedničkom rešavanju svih izazova i razvoju lokalne zajednice.