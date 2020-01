Nalaganje Badnjaka

BOR – Večernjim bogosluženjem i paljenjem badnjaka u porti crkve Svetog velikomučenika Georgija u Boru, u prisustvu vernika, počelo je obeležavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Prema izvornom običaju, Badnjak se pali uoči praznika, na Badnje veče i gori do Božića kada se objavljuje radost Hristovog rođenja. Običaj paljenja Badnjaka nije karakterističan za sve Pravoslavne crkve već samo za srpsku.

„Božić je jedan od 12 velikih praznika Gospodnjih koje Pravoslavna crkva praznuje. I to je od vajkada tako. Božić ima posebni smisao u našem narodu I posebno se praznuje kao porodični I najradosniji praznik. Mi smo Srbi to obogatili Badnjakom. To je ostatak iz paganskih vremena, kada smo klanjali, između ostalog I drveću. Sa dolaskom prosvetitelja, Svetog Save, koji je počeo da nas krštava I vaspitava, on je I Badnjaku dao hrišćanski smisao. Povezan je Badnjak sa Božićem. Gospod se rodio u pećini I tamo su ložili vatru da se Bogodete ogreje. Tako I mi nalažemo badnjak, da se tom vatrom svi ogrejemo i da ogreje i naše srce i dušu” naglasio je Radoje Mijović, starešina borskog hrama.

Paljenju Badnjaka prethodila je Božićna priredba koju su pripremili učenici borskih škola koji pohađaju časove veronauke, a prazničnu atmosferu upotpunio je i vatrometom.