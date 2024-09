Naredne godine milijardu dinara za vodovode, još više za puteve u Boru

Do kraja ove godine u lokalnoj samoupravi u Boru očekuju najmanje još jedan rebalans gradskog budžeta. U toku su i pripreme za izradu predloga nacrta gradskog budžeta za 2025. godinu.

BOR – Lokalna samouprava u Boru za narednu godinu planira značajna ulaganja u različite projekte u gradskim i seoskim mesnim zajednicama. Značajno povećanje sredstava planira se za izgradnju vodovoda i asfaltiranje puteva. Budžet za 2025 godinu se još uvek razmatra, a i ove godine biće organizovani razgovori sa građanima kako bi se u gradskim i seoskim mesnim zajednicama sagledale potrebe i predlozi meštana.

„Mi smo planom za naredni godinu predvideli mnoge velike aktivnosti i to će narednih dana biti tema i rebalansa budžeta, ali i budžeta za 2025. godinu. Opet ćemo ići od mesta do mesta, od mesne zajednice do mesne zajednice, kod naših sugrađana i razgovarati o potrebama i zahtevima. Već sada mogu da najavim da će investicije u vodovode biti skoro milijardu dinara, što je zaista veliki novac. Radićemo vodovodne mreže koje nisu rađene poslednjih 50 godina, menjaćemo cementno-azbestne cevi, nastavljamo i vodovode u Gornjanu, Donjoj Beloj Reci, Bučju, Luki i Tandi i završavamo u Metovnici. Još uvek razmatramo, ali za asfaltiranje u gradu i selima biće izdvojeno između milijardu i 200 hiljada i milijardu i po dinara, trostruko više nego ove godine, što je dovoljno za skoro 150 kilometra puteva. Bor je definitivno grada sa najvećim privrednim rastom, grad koji „juri“ da razvojem stigne ono što se nije radilo prethodnih decenija i siguran sam da ćemo uz dobru saradnju i razgovor sa građanima nastaviti da na najbolji način razvijamo grad“, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Uskoro se očekuje još jedan rebalans i povećanje gradskog budžeta, kažu u lokalnoj samoupravi, a ulaganjem u infrastrukturu se sa jedne strane poboljšavaju uslovi u kojima građani žive, a sa druge obezbeđuje dodatni posao za komunalna preduzeća i dodatni izvori prihoda čime se pomaže njihovo poslovanje i stvaranje dobiti.